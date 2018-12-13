Ростуризм не получал сведений о россиянах среди пассажиров сошедшего с рельс поезда в Турции

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм не получал информации о наличии россиян в сошедшем с рельс поезде в турецкой Анкаре, сообщили порталу "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

"Информации о наличии российских туристов в сошедшем с рельс поезде в Анкаре не поступало", - сказали в пресс-службе.

В Ростуризме уточнили, что находятся на связи с МИД России.

В Анкаре в четверг скоростной поезд врезался в надземный переход, в результате аварии минимум четыре человека погибли и 43 получили ранения. После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов и перевернулись. К месту аварии стянуты многочисленные машины скорой помощи, пожарные машины.

Как сообщали СМИ, часть перехода на станции рухнула на вагоны поезда. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажаты рухнувшими металлическими обломками перехода.

Поезд следовал из Анкары в город Конья, расположенный в центральной части Анатолии. Столкновение произошло на станции Маршандиз в районе Енимахалле столицы Турции.