Экс-министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес скончался в заключении

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр нефтяной промышленности Венесуэлы и экс-глава госкорпорации Petroleos de Venezuela (PDVSA) Нельсон Мартинес скончался в заключении.

Мартинес, которому было 68 лет, умер от "серьезной хронической болезни", говорится в заявлении генеральной прокуратуры Венесуэлы.

Несколько дней назад Мартинес, содержавшийся в военной тюрьме в Каракасе, был переведен в медицинский центр, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя PDVSA.

Мартинес был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в коррупции и незаконной продаже нефти. В рамках масштабного антикоррупционного расследования были задержаны более 75 бывших сотрудников PDVSA.

Мартинес возглавлял перерабатывающее подразделение PDVSA в США - Citgo - с 2013 по 2017 год, после чего был назначен министром нефтяной промышленности, а затем президентом PDVSA. В ноябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро, решивший усилить контроль над PDVSA, назначил новым главой компании генерала Мануэля Кеведо вместо Мартинеса.

Другой экс-глава PDVSA Рафаэль Рамирес, возглавлявший компанию в 2004-2013 годах, написал пост в твиттере, в котором обвинил Мадуро в смерти Мартинеса. Рамирес также обвиняется в коррупции властями Венесуэлы, но он покинул Венесуэлу и живет за рубежом.

Однако в правительстве утверждают, что Мартинес "до последней минуты получал необходимую медицинскую помощь в медицинском центре, в который он был госпитализирован".