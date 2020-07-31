Два топ-менеджера Citgo переведены в Венесуэле под домашний арест после 3 лет тюрьмы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Два представителя высшего руководства нефтяной компании Citgo, почти три года содержавшиеся в тюрьме в Венесуэле, помещены под домашний арест, сообщает CNN.

Густаво Карденас и Хорхе Толедо были переведены под домашний арест в четверг вечером, через несколько дней после визита в Каракас бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона и группы неправительственных переговорщиков.

В своем заявлении Ричардсон отметил, что это "позитивный и важный первый шаг", и поблагодарил президента Венесуэлы Николаса Мадуро за этот жест. Он также призвал освободить всех шестерых задержанных руководителей компании Citgo.

Задержанных не впервые переводят под домашний арест, но переговорщики надеются, что на этот раз перевод из тюрьмы в конечном счете приведет к их освобождению.

В ноябре 2017 года шесть представителей высшего руководства компании Citgo Petroleum Corp., дочерней структуры венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, были арестованы по обвинению в коррупции. Пятеро из них имеют американское гражданство, а еще один - статус постоянного жителя США.

Руководство Citgo обвиняется в том, что пыталось привлечь финансирование у инвестфирм Apollo Global Management и Frontier Management на невыгодных условиях, предлагая компанию в качестве залога.