Россиян не было в числе пострадавших при крушении поезда в Анкаре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при крушении поезда в Турции, сообщает посольство РФ в Турции.

"По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет", - говорится в сообщении посольства в твиттере.

В Анкаре в четверг в результате столкновения двух поездов на железнодорожной станции Марсандиз столицы Турции обрушился надземный пешеходный переход. После столкновения два вагона скоростного поезда, следовавшего из Анкары в город Конья, сошли с рельсов.

По последним данным, число погибших в железнодорожной катастрофе в Анкаре возросло до семи человек, 46 ранены.