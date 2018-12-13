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В Госдуме заявили, что Бутину сломала американская "политическая инквизиция"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что россиянка Мария Бутина признала свою вину под давлением политизированного американского правосудия.

"Мария Бутина, очевидно, признала вину под давлением. Хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере повлияло на ее решение. Ее сломали", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.

По его словам, "в таких обстоятельствах сломаться может каждый, даже здоровый мужик, а речь идет о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях".

"Хваленое американское правосудие в деле Бутиной - это пример современной политической инквизиции", - заявил Слуцкий.

Он уверен, что все обвинения сфабрикованы и что весь процесс явно политизирован. "Начиная с того, что задержали ее в канун встречи президентов России и США в Хельсинки, и вряд ли это было совпадением", - заметил Слуцкий.

"Я в любом случае считаю, что какими бы ни были сейчас условия сделки со следствием и какой бы приговор ей (в США) не вынесли, Россия все равно должна добиваться возвращения Марии на родину", - заявил глава комитета.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ М.Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, М.Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

В четверг Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США. Она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Агентство Bloomberg сообщает, что адвокат россиянки заявил о готовности его подзащитной сотрудничать со следствием. Также агентство подчеркивает, что в случае, если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ сообщали, что этот срок, с учетом готовности Бутиной сотрудничать со следствием, может быть существенно сокращен и составит "от нуля до шести месяцев".

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Теги: США, Мария Бутина

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