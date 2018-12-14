Силы ДНР приведены в полную боеготовность

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Донбассе созданы народные военные дружины, а все воинские части переведены в полную боевую готовность в связи с угрозой наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Несмотря на угрозу возможного наступления, наши подразделения выполняют все положения минского "Комплекса мер" и готовы к отражению нападения. Враг ни на метр не продвинется на нашу землю. Все воинские части приведены в полную боевую готовность",- сказал он в пятницу на брифинге.

По его словам, на данный момент подразделения ДНР доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

"Все наши позиции дооборудованы в инженерном отношении таким образом, что укрепления позволяют безопасно находиться в них даже при точном попадании нескольких 152-мм артиллерийских боеприпасов. Артиллерийские подразделения в готовности выдвинуться на заблаговременно подготовленные позиции и вести огонь по наступающему врагу", - отметил он.

Басурин сообщил, что критически важные объекты республики усилены средствами противовоздушной обороны. Проведена работа по рассредоточению запаса материальных средств, а также созданию схронов вооружения и боеприпасов на всей территории ДНР для ведения тотального сопротивления.

"Особую благодарность выражаем гражданам нашей республики, которые по зову своего сердца прибыли в населенные пункты Новоазовск, Тельманово, Комсомольское, Старобешево и сформировали народные дружины, чтобы с началом агрессии ВСУ воспрепятствовать продвижению украинской бронетехники на маршрутах ее движения, а также незаконному введению ограниченного контингента НАТО под видом миротворцев",- подчеркнул представитель народной милиции.

13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией. По ее словам, "для осуществления боевых задач планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку, ее пополнение силами и средствами осуществлялось вооруженными силами Украины на протяжении последних месяцев".

С 26 ноября на Украине действует военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМС Украины.

После введения военного положения президент Украины Петр Порошенко заявил, что охрана границы с Россией будет усилена.