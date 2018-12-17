МИД Украины ответил на слова Лаврова о концентрации войск на границе с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Киев опроверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о концентрации украинских войск на границе с Россией и обвинил Москву в милитаризации Крыма и пограничных регионов.

"Лавров пугает Украину и международное содружество провокациями, ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины наступательного потенциала", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в понедельник.

В Киеве утверждают, что "в действительности это РФ развернула на границах с Украиной более 80 тысяч войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины".

"Лишь за последние два месяца количество российских танков на границе с Украиной увеличилось на 300 единиц", - заявили в МИД Украины.

Там подчеркнули: "Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем".

Ранее глава МИД РФ Лавров в интервью "Комсомольской правде" сказал: "Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, ... о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают британские и американские инструкторы".

"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы", - предупредил Лавров.