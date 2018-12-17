Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуВ РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос
В мире Конфликт в Керченском проливе

МИД Украины ответил на слова Лаврова о концентрации войск на границе с Россией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Киев опроверг заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о концентрации украинских войск на границе с Россией и обвинил Москву в милитаризации Крыма и пограничных регионов.

"Лавров пугает Украину и международное содружество провокациями, ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины наступательного потенциала", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в понедельник.

В Киеве утверждают, что "в действительности это РФ развернула на границах с Украиной более 80 тысяч войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины".

"Лишь за последние два месяца количество российских танков на границе с Украиной увеличилось на 300 единиц", - заявили в МИД Украины.

Там подчеркнули: "Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем".

Ранее глава МИД РФ Лавров в интервью "Комсомольской правде" сказал: "Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, ... о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают британские и американские инструкторы".

"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы", - предупредил Лавров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, МИД РФ

Новости по теме

В мире
В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев
Согласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетяхПодробнее
 Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинНовой "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин
Россиянка Юлия Полячихина в полуфинал конкурса не прошлаПодробнее
 Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаМощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Пострадавших нетПодробнее
 Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу ТрампаСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа
Документ готовят специалисты Оксфордского университетаПодробнее
В МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспортаВ МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспорта
Криптокабины могут появиться во второй половине 2019 годаПодробнее
 Украинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФУкраинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ
Глава СБУ пообещал Порошенко, привлечь к ответственности вплоть до увольнения, если "будут основания"Подробнее
 Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском мореПорошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюцииПодробнее
 Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 годаРогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 года
По словам главы "Роскосмоса", это будет быстрее, чем лететь от Москвы до БрюсселяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуВ РоссииВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосМоскваКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в Давос

Орешкин поедет на Всемирный экономического форум в ДавосГлава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного списка Подробнее

Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к постели

Что произошло за день: понедельник, 17 декабря

Обрушение крыши на подмосковном заводе, оружие и наркотики у студентов-геологов и мисс Вселенная с Филиппин Подробнее

Франция введет налог для технологических гигантов с 2019 года, не дожидаясь решения ЕС

Спикер парламента Грузии заявил о нулевом прогрессе в политических отношениях с РФ

В ФАС заявили о частых жалобах на навязывание банками страховки при кредитовании

МИД Украины ответил на слова Лаврова о концентрации войск на границе с Россией

Компании КНР начали снижать цены и сокращать рабочие места из-за торговой войны

Пожар в здании на Сретенке потушен

Рубль лишь немного изменился к доллару и евро на вечерних торгах понедельника

Фотохроника 17 декабря

Фотохроника 17 декабря6 фото

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Amnesty International призвала к декриминализации проституции в странах бывшего СССР

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету

Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГлава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место" Подробнее

Орешкин заявил о сохранении прогноза по экономическому росту на фоне роста ставки

В Екатеринбурге 16-летняя девушка осталась одна в автобусе, и ее высадили

Британский парламент проголосует по соглашению по Brexit после 13 января

Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Путин согласился, что Россия рискует остаться без леса

Цены на сахар в мире рухнули на 17% с начала года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');