Самолет ВМС США пролетел над закрытым районом учений ВМФ России близи Сирии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в субботу осуществил разведывательный полет над закрытым морским районом в Средиземноморье вблизи Сирии, где корабли ВМФ РФ должны были проводить учения, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несмотря на международное предупреждение о закрытии района для полетов самолетов, в течение около часа курсировал вдоль побережья Сирии и расположенных там авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус. Полет американского морского разведчика осуществлялся на расстоянии около 30 км от берегов Сирии, то есть практически у ее морских границ.

Как следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, в субботу непосредственно прилегающий к морским границам Сирии участок Средиземного моря был официально закрыт в связи с проведением там учений ВМФ России в регионе.