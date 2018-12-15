Морской район вблизи Сирии закрыли в связи с учениями ВМФ России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Прилегающий к Сирии участок Средиземного моря закрыт в субботу в связи с учениями ВМФ России, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, который находится в международных водах Средиземного моря и прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов до 18:00 субботы по Москве.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 10 боевых кораблей и судов обеспечения. Ранее российские фрегаты и подлодки из акватории Средиземного моря неоднократно наносили удары по боевикам в Сирии крылатыми ракетами "Калибр".