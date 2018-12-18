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Бывший директор ФБР обвинил Трампа в распространении лжи

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бывший директор ФБР Джеймс Коми обвинил президента США Дональда Трапа в том, что тот, распространяя ложную информацию, подрывает принцип верховенства закона и наносит вред репутации спецслужб страны.

"Репутация ФБР сильно пострадала, потому что президент Соединенных Штатов со своими помощниками постоянно лгал, касаясь деятельности бюро", - сказал он журналистам в кулуарах сената американского Конгресса.

Экс-чиновник добавил, что "люди, которые в курсе событий, включая республиканцев из состава его команды, должны набраться смелости, встать и сказать правду".

Дж.Коми таким образом ответил на серию сообщений Трампа в твиттере с нападками на ФБР, которое, по мнению президента, злоупотребило своими полномочиями, проводя расследование в отношении его бывшего личного адвоката Майкла Коэна и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Так, накануне Трамп написал в твиттере, что признания Коэна не могли появиться на свет, если бы не превышение служебных полномочий со стороны ФБР.

"Вспомните, Майкл Коэн стал "доносчиком" только после того, как ФБР сделало нечто ранее немыслимое и неслыханное - до начала незаконной "охоты на ведьм". Они вломились в офис адвоката!", - заявил президент.

Ранее федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа в организации выплаты отступных в $280 тыс. двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниелс, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.

Коэна в итоге приговорили к трем годам лишения свободы. Сам экс-адвокат впоследствии утверждал, что Трамп знал о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание и не возражал против таких действий.

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Теги: Джеймс Коми, Дональд Трамп, ФБР
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