Япония решила обзавестись авианосцами впервые со времен Второй мировой войны

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Японии во вторник объявило о намерении передать силам самообороны страны авианосцы - впервые со времен Второй мировой войны и вопреки военной доктрине, запрещающей создавать наступательные виды вооружений, сообщает во вторник Japan Times.

"Мы модифицируем многоцелевые вертолетоносцы морских сил самообороны Японии для того, чтобы на них могли размещаться истребители, способные совершать взлет с коротких дистанций или вертикальный взлет", - отмечается в плане, одобренном правительством премьер-министра Синдзо Абэ.

После модернизации вертолетоносцев на них, в частности, можно будет размещать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.

Новая оборонная политика Токио уже столкнулась с критикой ряда экспертов в стране, указывающих на то, что создание новых авианосцев противоречит конституции Японии, запрещающей любые наступательные вооружения, в том числе создание авианосцев.

В свою очередь, в правительстве уверяют, что вертолетоносцы класса "Идзумо" после модификации по ряду параметров не могут быть официально причислены к ударным авианосцам, и запланированные разработки будут использоваться исключительно для обороны японских территорий.

"Нам необходимо разрабатывать по-настоящему эффективные оборонительные возможности, а не просто расширять традиционные", - отмечается в новом плане развития систем обороны Японии в 2019-2029 гг.

В документе сказано, что инициатива по модернизации вертолетоносцев класса "Идзумо" позволит обеспечивать более надежную оборону островов в Тихом океане, где существует мало аэродромов, на фоне "серьезной обеспокоенности" японских властей в связи с наращиванием военного потенциала Китая.

Также новая оборонная политика страны предполагает развитие систем защиты от киберугроз.