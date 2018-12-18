Поставщик оружия для нападения на ярмарку в Страсбурге обвинен в связях с терроризмом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Обвинения в связях с терроризмом предъявлены мужчине, которого подозревают в поставках оружия 29-летнему Шерифу Шекату, совершившему нападение на рождественской ярмарке во французском Страсбурге, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый предстал перед судом накануне. Ему предъявлены обвинения в связях с терроризмом, а также в поставках оружия для террористической деятельности. Мужчина находится под стражей, отмечает агентство.

Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге произошла 11 декабря. В результате нападения погибли пять человек, пострадали более десяти. Нападавшего полицейские нашли через двое суток, он погиб в ходе перестрелки с сотрудниками правопорядка.

В понедельник были арестованы двое подозреваемых сообщников нападавшего.