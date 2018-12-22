Полиция Франции нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Французский следователи обнаружили видеозапись на USB-носителе, на которой устроивший стрельбу в Страсбурге мужчина клянется в верности ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает в субботу Associated Press.

По данным судебного должностного лица, говорившего с агентством на условиях анонимности, USB-носитель был обнаружен в доме 29-летнего Шерифа Шекатта.

Стрельба в Страсбурге произошла 11 декабря. Спустя два дня Шериф Шекат был ликвидирован в страсбургском квартале Недорф. Жертвами совершенной им атаки, по последним данным, стали пять человек. Около десятка человек получили ранения, причем состояние некоторых из них по-прежнему оценивается как тяжелое.