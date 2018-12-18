Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подвергнутый мощной критике оппозиции в федеральном парламенте премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, что подаст королю бельгийцев Филиппу прошение об отставке, объявил телеканал RTBF.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", - заявил глава бельгийского правительства вечером во вторник в парламенте.

Такое заявление Мишель сделал несколько минут спустя после того, как фламандские и франкоязычные социалисты, к которым присоединились "зеленые", внесли предложение о вотуме доверия правительству. Тем самым они не оставили премьеру никаких шансов, так как ранее самый мощный союзник либерального "Реформаторского движения" Мишеля националистический "Новый фламандский альянс" вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

Оппозиция на заседании, которое RTBF передавал в прямом эфире, встретила заявление Мишеля бурными аплодисментами.