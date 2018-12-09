Главные новости
В миреСледователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствахВ миреПатриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на УкраинеВ миреЭкс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"
В мире

Король Бельгии принял отставки министров-националистов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Король Бельгии Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), сообщается в коммюнике королевского двора.

Принята отставка главы МВД Яна Ямбона, министра обороны Сандера Лонеса, министра финансов Йохана Ван Овертвельдта, а также госсекретарей по миграции Тео Франкена и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир.

Действующие госсекретари Филипп де Бакер (по борьбе против мошенничества в социальной сфере и по защите частной жизни) и Питер де Крем (по внешней торговле) назначены министрами с перераспределением части функций бывших коллег от N-VA.

Телеканал RTBF также сообщил о рассмотрении возможности возложить на министра иностранных дел Дидье Рейндерса дополнительную компетенцию министра обороны.

В миреУчастие премьера Бельгии в конференции по миграции будет стоить правительственного кризисаЧитать подробнее

Как отмечается в коммюнике, король принял премьера Шарля Мишеля, который проинформировал его о политической ситуации, и одобрил предложения по измененному составу правительства.

На 15:00 местного времени (17:00 по Москве) назначено внеочередное заседание совета министров впервые без представителей N-VA.

Ожидается, что после этого Мишель отправится в Марракеш на межправительственную конференцию по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, участие в которой Бельгии стало причиной отставки министров-националистов в федеральном коалиционном правительстве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бельгия

Новости по теме

В мире
Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на УкраинеПатриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине
По его мнению, сторонники этого исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей"Подробнее
 Следователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствахСледователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствах
Полиция заинтересовалась двумя подозрительными смертями, которые произошли задолго до отравления СкрипалейПодробнее
 Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"
По его словам, как сообщают американские СМИ, среди них не было Дональда ТрампаПодробнее
 Тысячи людей вышли на марш против президента СербииТысячи людей вышли на марш против президента Сербии
Оппозиция обвиняет власти в ограничении демократических свободПодробнее
Глава аппарата Белого дома уйдет в отставкуГлава аппарата Белого дома уйдет в отставку
По информации CNN, он сотрудничал со спецпрокурором МюллеромПодробнее
 Американский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС
Это произошло после трехдневного полета "грузовика" на орбите ЗемлиПодробнее
 Полиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во ФранцииПолиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во Франции
По ее данным, свыше 700 человек были задержаныПодробнее
 При захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связьюПри захвате рукой-манипулятором МКС корабля Dragon возникли проблемы со связью
Стыковка космического грузовика компании SpaceX со станцией откладываетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСледователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствахВ миреПатриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на УкраинеВ миреЭкс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по "российскому делу"В РоссииУмерла правозащитница Людмила АлексееваСпортЯпонка Кихира выиграла финал Гран-при по фигурному катаниюВ РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям

Король Бельгии принял отставки министров-националистов

"Динамо" забило четыре мяча "Уралу" в матче премьер-лиги

МВФ назначил на 18 декабря совет директоров по вопросу сотрудничества с Украиной

Песков разъяснил технологию подготовки телефонных разговоров с Путиным

Россиянин Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Россиянин Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуПобедителем стал норвежец Йоханнес Бе, от которого Логинов отстал на 1,9 секунды Подробнее

Нарышкин сообщил об активизации деятельности иностранных спецслужб

Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине

Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на УкраинеПо его мнению, сторонники этого исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей" Подробнее

Синоптики спрогнозировали снегопад в столице на всю рабочую неделю

Следователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствах

Следователи по "делу Скрипалей" заподозрили Россию еще в двух убийствахПолиция заинтересовалась двумя подозрительными смертями, которые произошли задолго до отравления Скрипалей Подробнее

МЧС предупредило жителей Москвы о снегопаде и гололедице

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');