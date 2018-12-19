Партия Шотландии внесла в парламент ходатайство по вопросу о недоверии Мэй

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Шотландская национальная партия вместе с либерал-демократами, партией Уэльса и партией "зеленых" внесла в парламент ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

"Пока лейбористы колеблются и откладывают, мы не будем", - сообщила в среду партия в твиттере.

18 декабря парламент Великобритании посчитал напрасной тратой времени обсуждение вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй, после того как лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал "неприемлемым" предложение Мэй голосовать по этому вопросу после 13 января следующего года и призвал провести голосование по вопросу о недоверии премьеру.

На прошлой неделе Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.