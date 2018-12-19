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Google и Facebook выплатят $455 тысяч за нарушение правил политической рекламы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Государственный судья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов в связи с тем, что компании не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы, сообщает Associated Press.

Google выплатит 217 тысяч долларов, а Facebook - 238 тысяч по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении государственного закона о прозрачности политических объявлений, заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Государственные прокуроры утверждали, что компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.

Пресс-секретарь Facebook Бет Готье сказала, что компания была рада решить этот вопрос.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", - заявила она.

В свою очередь в Google сообщили: "В этом году мы развернули несколько функций для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США, и мы ищем способы вывести эти инструменты на государственный уровень".

Иски против компаний были поданы после того, как государственная комиссия по публичному раскрытию информации выпустила предписание, согласно которому информация о политической рекламе в цифровых компаниях, таких как Google и Facebook, должна быть общедоступна.

Как заявили прокуроры, Facebook и Google отказались предоставить данные о политической рекламе на муниципальных выборах 2017 года по запросу газеты The Stranger.

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Теги: Google, Facebook, США

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