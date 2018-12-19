Сингапур пожизненно закрыл экс-менеджеру Goldman доступ к рынку ценных бумаг из-за дела 1MDB

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Центробанк Сингапура ввел пожизненный запрет на операции с ценными бумагами в стране для бывшего руководителя банка Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии Тима Лесснера из-за скандала вокруг малайзийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).

Ранее Лесснер признал свою вину по обвинениям министерства юстиции США в злоупотреблении средствами фонда 1MDB и в подкупе чиновников в Малайзии и эмирате Абу-Даби.

В 2017 году сингапурский ЦБ ввел 10-летний запрет на операции с ценными бумагами в Сингапуре для Лесснера, а в среду было принято решение, что этот запрет будет пожизненным.

"Обвинения, предъявленные Лесснеру Минюстом США, а также признание им вины, обеспечивают новые свидетельства вовлеченности Лесснера в дело 1MDB, которых ранее не было у Центробанка Сингапура", - говорится в заявлении ЦБ.

Ранее на этой неделе власти Малайзии предъявили обвинение Goldman Sachs International и двум его дочерним компаниям в связи со скандалом с отмыванием средств 1MDB.

Goldman Sachs обвиняется в сокрытии важной информации и публикации неверных данных при продаже облигаций фонда в 2012 и 2013 годах на общую сумму $6,5 млрд, из которых $2,7 млрд предположительно были украдены.

Представители Goldman Sachs отрицают вину банка и заявили о намерении защищаться в суде.

Также малайзийские власти предъявили обвинения Лесснеру. Ожидается, что приговор бывшему топ-менеджеру будет вынесен в начале 2019 года.

Крупный скандал вокруг 1MDB разразился в 2015 году, когда WSJ написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета Наджиба Разака, на тот момент - премьер-министра Малайзии. Расследования, связанные с 1MDB, ведутся как минимум в 10 странах, включая США. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда, причем около $1 млрд из них отмывались через банковскую систему США, утверждает американское министерство юстиции.