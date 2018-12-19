Бельгия одобрила в ООН миграционный пакт

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Королевство Бельгия, представленное своим постпредом Марком Пекстеном, одобрило в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, сообщили вечером в среду бельгийские СМИ. Это голосование стало последним этапом утверждения текста глобального договора. Бельгия, которая в лице премьер-министра Шарля Мишеля уже дала на межправительственной конференции в Марракеше свое согласие на участие в этом пакте, теперь подтвердила его одобрение в ООН.

Политический кризис в стране, порожденный решением Шарля Мишеля подписать миграционный пакт ООН, и последовавшая отставка его правительства не повлияли на позицию Бельгии.

Ее представитель не выступал на Генеральной Ассамблее, но, по данным ряда бельгийских СМИ, страна сопроводила свое голосование заявлением о толковании. В нем подчеркивается необязывающий характер пакта и выражается пожелание продолжать разделение миграции на законную и незаконную. Документы подобного рода, сообщают СМИ, сформулировали также Дания и Нидерланды.

Как сообщалось, после экстренного заседания в минувшие выходные совета министров федерального правительства Бельгии по вопросу участия в глобальном пакте ООН по миграции страна оказалась в состоянии правительственного кризиса.

На этом совещании премьер-министр Шарль Мишель подтвердил, что улетит 9 декабря в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

Председатель наиболее влиятельной парламентской партии - националистического "Нового фламандского альянса" (N-VA) Барт де Вевер заявил, что, если премьер не изменит своего решения, которое N-VA считает ошибочным, "это будет иметь последствия".

Партия N-VA вышла из правящей коалиции и из кабинета Мишеля, лишив его правительство большинства в парламенте.

Дальнейшее развитие событий привело к отставке этого правительства вечером 18 декабря. Король бельгийцев приостановил процедуру отставки и приступил в среду к консультациям с руководителями политических партий. Эти консультации будут продолжены на следующий день.