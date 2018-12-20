У Карлоса Гона появился шанс выйти из-под стражи под залог в ближайшее время

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Токийский суд отклонил просьбу прокуратуры о продлении срока ареста бывшего председателя совета директоров Nissan Motor Co Карлоса Гона и директора Грэга Келли без возможности освобождения под залог, сообщает Dow Jones.

Соответственно, юристы, представляющие интересы Гона и Келли, могут подать ходатайство о том, чтобы их клиентов отпустили под залог, и если оно будет удовлетворено, то топ-менеджеры могут оказаться на свободе в ближайшее время, передает японский телеканал NHK.

10 декабря прокуратура Токио предъявила обвинение Гону в занижении в общей сложности на $44 млн суммы вознаграждения в ее финансовой отчетности за пять лет. Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, К.Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

К.Гон, а также бывший директор Nissan Грег Келли были арестованы 19 ноября.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Nissan в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,9%. С начала года капитализация компании упала почти на 20%, до 3,92 трлн иен ($35 млрд).