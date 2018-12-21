Лукашенко прокомментировал фразы про "бабла мало" и "телок"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обсуждение одной из его фраз после прошедшего недавно совещания в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта, сообщает госагентство БелТА.

"Как будто я про каких-то "телок" (говорил - ИФ), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с активом Минска.

Президент отметил, что имел в виду мышление некоторых современных спортсменов. "У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову", - отметил он.

"Это мышление наших спортсменов. Так работайте - идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами", - добавил глава государства.

В сюжете белорусского телеканала о прошедшем на текущей неделе совещании у президента в кадр попали заметки одного из чиновников. В частности в записях можно было разобрать такую фразу "Бабла мало. Мерседесов нет. Телки...".