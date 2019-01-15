Лукашенко запретил использовать в Белоруссии российскую структуру высшего образования

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неэффективной российскую систему ступеней высшего образования и запретил ее внедрение в белорусской образовательной системе.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - заявил Лукашенко во вторник в ходе согласования Михаила Лустенкова на пост ректора Белорусско-Российского университета в Могилеве. Президента цитирует агентство БелТА.

Лукашенко поинтересовался у нового ректора, как отличается подготовка бакалавров и магистров в Белоруссии и России. Тот пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй. "У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации", - сказал Лустенков.

Лукашенко одобрил этот подход и подчеркнув, что "в магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием, всех туда скопом посылать не надо". Белорусский президент считает, что "нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время".