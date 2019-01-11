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В Германии скончался бывший гражданин США, служивший в нацистском концлагере

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Родившийся на территории нынешней Украины бывший гражданин США Яков Палий, которого обвиняли в работе в нацистском концентрационном лагере во время второй мировой войны, скончался в Германии 9 января, сообщает в пятницу Deutsche Welle.

По данным издания, мужчине было 95 лет. В 2018 году по решению американского суда и президента Дональда Трампа он был депортирован в Германию, хотя никогда не был ее гражданином. С тех пор он жил в доме престарелых в городе Ален в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Яков Палий родился в Польше на территории, которая в настоящее время входит в состав Украины. В 1949 году он эмигрировал в США, а в 1957 году получил американское гражданство. Американским иммиграционным органам Палий сообщил, что во время Второй мировой работал на ферме в оккупированной нацистами Польше", - пишет издание.

Палий длительное время отрицал, что служил во время второй мировой войны в каких-либо войсках, однако американское следствие якобы установило, что он проходил подготовку в тренировочном лагере СС "Травники" возле Люблина. Впоследствии служил там в концентрационном лагере, где в 1943 году было убито более 6 тысяч узников.

Впоследствии Палий признал, что служил надзирателем в лагере из страха за свою собственную жизнь, однако отрицал причастность к военным преступлениям.

"В 2003 году его лишили американского гражданства. Поскольку в США не было юрисдикции для открытия дела против Палия, американцы начали процесс депортации мужчины из страны. В 2018 году подозреваемого в сотрудничестве с нацистами депортировали в Германию, где он последние месяцы проживал в доме для пожилых людей в Алене", - говорится в сообщении.

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