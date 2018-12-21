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Генассамблея ООН проголосовала против российского проекта резолюции о сохранении ДРСМД

Есть обновление от 20:20

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН в пятницу не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"За" проект резолюции проголосовали 43 делегата, 46 - "против", а еще 78 воздержались. В соответствии со статьей 18 Устава ООН для одобрения подобного проекта требуется две трети голосов присутствующих.

Проект резолюции был внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН Российской Федерацией

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Выступая на Генассамблее перед проведением голосования по проекту, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что посредством ДРСМД "был внесен существенный вклад в международную безопасность и стабильность", а отказ от него имеет серьезные последствия.

"Нажмите зеленую кнопку и поддержите наш проект", - призвал он.

В свою очередь, американская сторона выступила против принятия проекта этой резолюции.

"США проголосуют против проекта резолюции, поскольку РФ постоянно его нарушает. Россия разрабатывает, тестирует системы ракет, которые имеют дальность более 500 км и которые запрещены по ДРСМД ", - сказал американский представитель.

Американскую сторону перед проведением голосования поддержали также Польша и Украина.

В пользу сохранения ДРСМД перед голосованием выступили представители Австрии, Белоруссии и Китая.

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Теги: ООН, ДРСМД

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