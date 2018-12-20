Президент РФ отметил сложность прогнозирования последствий выхода США из ДРСМД

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно прогнозировать последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), России надо будет обеспечить свою безопасность.
"Сейчас (США) делают еще один шаг - выходят из ДРСМД. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?" - сказал Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг.
И тут же продолжил: "Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность. И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность".
Президент напомнил, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, Россия "вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО".
"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока - нет. (...) Но в целом в стратегическом балансе это (преимущество) просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов", - подчеркнул Путин.
Путин отметил, что никаких переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях пока не ведется, однако несмотря на это, Россия способна обеспечить свою безопасность.
"В 2021 году он (Договор об СНВ-3) заканчивает свое существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу", - сказал Путин.
"Неинтересно? Не нужно? Ну, ладно. Мы переживем, мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - добавил он.
Президент заметил, что в целом для человечества это очень плохо. "Потому что это подводит нас к очень опасной черте", - сказал он.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Это соглашение было заключено между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
США в последнее время неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор, Москва эти обвинения отвергала.