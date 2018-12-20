Президент РФ отметил сложность прогнозирования последствий выхода США из ДРСМД

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что трудно прогнозировать последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), России надо будет обеспечить свою безопасность.

"Сейчас (США) делают еще один шаг - выходят из ДРСМД. Что будет с этим? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?" - сказал Путин на большой пресс-конференции в Москве в четверг.

И тут же продолжил: "Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность. И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность".

Президент напомнил, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем сдерживания в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, Россия "вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО".

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока - нет. (...) Но в целом в стратегическом балансе это (преимущество) просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов", - подчеркнул Путин.

Путин отметил, что никаких переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях пока не ведется, однако несмотря на это, Россия способна обеспечить свою безопасность.

"В 2021 году он (Договор об СНВ-3) заканчивает свое существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу", - сказал Путин.

"Неинтересно? Не нужно? Ну, ладно. Мы переживем, мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - добавил он.

Президент заметил, что в целом для человечества это очень плохо. "Потому что это подводит нас к очень опасной черте", - сказал он.