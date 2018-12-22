Почти 300 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Около 300 тыс. беженцев из Сирии, покинувших страну за время конфликта, вернулись из Турции на родину, сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

"Число наших братьев и сестер в Сирии, которые вернулись в свою страну, достигло 291 тыс. человек после двух операций", - приводит агентство слова министра.

Сойлу имеет в виду турецкие операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", которые армия Турции провела на севере Сирии.

В настоящее время на территории Турции находятся 4,5 млн беженцев.