Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий журналист Клаас Релотиус, работавший в журнале Der Spiegel и сотрудничавший со многими другими изданиями, возможно, не только выдумывал свои статьи, но и занимался мошенничеством.

Как сообщает "Би-би-си", Der Spiegel потребует возбудить уголовное дело против репортера, так как он, предположительно, присваивал средства, которые его читатели жертвовали в помощь сирийским сиротам.

Читатели обратились в журнал и рассказали, что Релотиус с личного имэйла рассылал письма с призывами жертвовать деньги в помощь сирийскими детям, оказавшимся в Турции. Он просил переводить средства на его личный банковский счет. Его обращение связывают с материалом о двух сирийских детях, которые жили на улице в Турции. Как выяснилось, значительную часть материала репортер просто выдумал, включая, вероятно, существование второго ребенка.

Der Spiegel пока не выяснил, сколько человек откликнулись на его просьбу и какие суммы были пожертвованы. Журнал собирает улики, чтобы обратиться в прокуратуру.

Сам 33-летний Релотиус никак не комментирует последние обвинения.

"Би-би-си" напоминает, что его работами уже заинтересовались и в США - журналист писал о положении мигрантов на американо-мексиканской границе, а Der Spiegel, как и многие другие издания активно критиковал президента Дональда Трампа. В частности, Релотиус писал в одном из репортажей, что в Миннесоте видел надпись "Мексиканцы, держитесь подальше", хотя это ложь.

Журналист признал, что сфабриковал как минимум 14 материалов.