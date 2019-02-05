Министр финансов Японии извинился за критику бездетных граждан

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов Японии Таро Асо извинился за свои критические высказывания в адрес бездетных сограждан, сообщает в понедельник Associated Press.

Накануне Асо, выступая с речью в префектуре Фукуока, рассуждал о тяжелой демографической ситуации в стране, которая страдает от старения и сокращения населения. Министр отметил, что продолжительность жизни японцев увеличилась на 30 лет по сравнению с 1940-ми годами, когда родился он сам. Говоря о росте расходов на социальное обеспечение, он отметил, что многие люди обвиняют в сложившейся ситуации стариков-долгожителей, однако это неверно.

"Проблема в тех, кто не рожал", - заявил Асо.

Позже он принес свои извинения тем, кто мог счесть его высказывания "неприятными", заявив, что они были неправильно поняты.

Japan Times отмечает, что Асо уже выступал с подобным заявлением в 2014 году и потом также был вынужден признать его неуместным.