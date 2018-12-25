Западные лидеры посетили рождественские богослужения

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мировые лидеры, политики и общественные деятели западного мира отмечают Рождество, многие из них приняли участие в торжественных праздничных богослужениях.

Так, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп посетил Вашингтонский кафедральный собор. Сопровождала американского лидера его супруга Мелания. Изначально планировалось, что он отправится на службу в церковь, расположенную рядом с его резиденцией в Палм-Биче во Флориде, однако Трамп изменил свои планы и остался в Вашингтоне из-за ситуации вокруг приостановки работы правительства.

Позже в официальном аккаунте Белого дома в твиттере было опубликовано поздравление четы Трампов. Они пожелали американцам "очень-очень счастливого Рождества" и заявили, что "молятся за мирное будущее на Земле".

В Великобритании королевская семья приняла участие в церемонии в церкви Святой Марии Магдалины. На богослужении не было 97-летнего принца Филиппа - супруга королевы Елизаветы II. У входа собралось огромное число желающих поприветствовать членов королевской семьи.

The Queen attended the Christmas morning service today at St. Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk. #ChristmasDay2018 pic.twitter.com/e31nsOlcwb — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2018

Британский премьер Тереза Мэй пожелала всем "мирного" Рождества и счастливого Нового года. Соответствующую запись с поздравлениями она разместила в своей аккаунте в Twitter, добавив картинку с елочным украшением в виде шарика с номером 10, который символизирует адрес "Даунинг-стрит 10".

Merry Christmas and a happy, prosperous New Year from all here at 10 Downing Street. pic.twitter.com/c1IP4Fro9W — UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 25, 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь написал: "Мы вместе с Брижит (супруга Макрона - ИФ) желаем счастливого Рождества каждому из вас".

Ранее во вторник по случаю праздника отслужил традиционную рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Перед собором собралось несколько тысяч верующих. Папа римский Франциск также выступил с рождественским обращением к "Граду и миру" (Urbi et Orbi), в ходе которого призвал верующих подумать о насущных международных проблемах. По словам папы римского, международному сообществу необходимо выработать политическое решение сирийского конфликта, которое будет отвечать интересам всех противоборствующих сторон. Понтифик в своей речи также затронул конфликт на Украине, в Йемене и ситуацию в Африке.

VIDEO: Pope Francis delivers the 'Urbi et Orbi' Christmas message at Saint Peter's Square, appealing for peace in conflict zones such as Syria and Yemen pic.twitter.com/20Ca58NzBb — AFP news agency (@AFP) December 25, 2018

Деятели мира искусства и музыки также поздравили своих фанатов с праздником. Например, британский музыкант Пол Маккартни в рождественском обращении призвал всех помнить об "истинном смысле Рождества, который заключается в любви и мире и в том, чтобы быть добрыми по отношению друг к другу". "И не ешьте и не пейте слишком много. Я знаю, что все равно буду, но для вас нет оправдания", - в шутку добавил он к своей записи, размещенной в его аккаунте в твиттере.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отмечают Рождество в ночь на 25 декабря.