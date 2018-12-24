Трамп рассказал о решении Саудовской Аравии содействовать восстановлению Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что Саудовская Аравия согласилась вместо США финансово помочь восстановлению Сирии.

"Саудовская Аравия теперь согласилась потратить деньги, необходимые для помощи в восстановлении Сирии, вместо США. Видите?", - написал Трамп в твиттере.

"Хорошо, когда чрезвычайно богатые страны помогают в восстановлении своих соседей, а не великая страна, США, находящаяся в 5000 миль (8 тысяч километров - ИФ). Спасибо, Саудовская Аравия!", - добавил Трамп.

Президент не поясняет, какие именно расходы по восстановлению Сирии намерена взять на себя Саудовская Аравия.

На прошлой неделе Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.