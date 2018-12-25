В Ираке Рождество объявили официальным праздником

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Члены кабинета министров Ирака во вторник проголосовали за включение Рождества в список государственных праздничных дней.

"Иракское правительство объявляет о том, что рождество будет официальным праздничным днем на всей территории Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере правительства.

"Мы поздравляем с Рождеством наших христианских жителей, всех иракцев и тех, кто празднует сейчас Рождество по всему миру", - подчеркнули в правительстве.

Американский телеканал CNN напоминает, что в 2003 году в Ираке проживали около 1,4 млн христиан, однако с тех пор их число сильно уменьшилось и сейчас составляет примерно 300 тыс. человек.