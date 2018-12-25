Коалиция США сообщила о недавних авиаударах по ИГ в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) продолжает наносить авиаудары по целям в Сирии на фоне недавнего объявления о выводе американских войск из страны, сообщается во вторник на сайте операции "Непоколебимая решимость".

"Совместная объединенная оперативная группа - Операция "Непоколебимая решимость" продолжила поддерживать партнерские силы коалиции нанесением точечных авиаударов и ведением скоординированного огня, чтобы добиться дальнейшего прогресса в борьбе против ИГ в средней части долины реки Евфрат в Сирии 16-22 декабря", - говорится в сообщении коалиции.

Атаки позволили разрушить объекты ИГ, имеющие отношение к логистике, а также "нейтрализовали несколько сотен боевиков ИГ на поле боя". Также силы коалиции ударили по нескольким объектам, имеющим отношение к финансированию ИГ, что "нанесло значительный удар по возможности ИГ финансировать террористическую деятельность", говорится в сообщении.

"ИГ представляет очень реальную угрозу долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается прежней - это стойкая победа над ИГ", - заявил заместитель командующего операцией генерал-майор Кристофер Гика.

Такое сообщение коалиция опубликовала на фоне объявленного президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе решения вывести контингент США из Сирии. Трамп выразил мнение, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

"Непоколебимая решимость" - военная операция, проводимая вооруженными силами США и их союзниками против ИГ.