В комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Масштабы оползня в Хабаровском крае слишком велики для метеорита, поэтому речь идет о геологическом явлении, заявили "Интерфаксу" в комитете Российской академии наук по метеоритам.

"Из общегеологических соображений, скорее всего, это оползень. Масштаб слишком большой для метеорита - было бы землетрясение, которое было бы заметно везде. Метеорит с такими масштабами разрушений незамеченным быть не может. Планета бы вздрогнула", - сказала ученый секретарь комитета РАН по метеоритам Анна Скрипник агентству во вторник.

Она подчеркнула, что метеорит подобного размера был бы намного больше челябинского, и его обязательно бы заметили на земле - были бы световые и звуковые явления. При этом взрыв мог быть такой силы, что повалил бы лес на километры вокруг.

Наконец, отметила Скрипник, сеть спутников НАСА регулярно отслеживает все падения болидов на Земле. Пролет метеорита такого масштаба обязательно был бы зарегистрирован - так было и с метеоритом в Челябинске, и со многими метеоритами меньшего размера, падение которых в России оставалось почти незамеченным для СМИ. При этом уже спустя сутки точно отслеживается место вероятного падения исходя из траектории.

"Речь, вероятнее всего, идет о каком-то геологическом явлении", - заявила специалист.

Накануне поставили под сомнение падение крупного метеора в Хабаровском крае в Институте динамики геосфер и в Институте астрономии РАН.

"Никаких сигналов не было найдено - ни сейсмического, ни инфразвука. Сказать, что было крупное падение, сравнимое с Челябинским метеоритом, нельзя. На данный момент нет данных, что это был метеорит", - сказала "Интерфаксу" старший научный сотрудник Института динамики геосфер Ольга Попова.

"Видно огромный кусок сопки, который снесло на русло. Скорее всего, если что-то было, то был какой-то оползень. Потому что если это удар метеорита, то воронка более-менее круглая вне зависимости от угла падения", - прокомментировал "Интерфаксу" видео научный руководитель института, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

В минувший понедельник внимание СМИ привлекло обрушение породы с окрестных сопок в русло реки Бурея в Хабаровском крае. По сообщениям очевидцев, были сломаны деревья, наблюдалось значительное изменение ландшафта, в соцсетях появилось видео с места событий. Одной из возможных версий называлось падение метеорита, которое якобы могло вызвать подобные разрушения.