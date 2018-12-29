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В Турции начали расследование в отношении известного телеведущего Портакала

Две недели назад его раскритиковал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции начала расследование в отношении телеведущего Fox Haber Channel TV Фатиха Портакала, менее чем через две недели после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал журналиста, сообщает газета Milliyet Daily.

Как отметили в прокуратуре, расследование в отношении Портакала начали за "открытое подстрекательство других к совершению преступления".

Дело было возбуждено после того, как в твиттере задался вопросом, могут ли турки протестовать как участники французского движения "желтые жилеты".

"Давайте устроим мирный протест, протест против ... повышения платы за природный газ. Давай, давай сделаем это. Сможем ли мы это сделать?" - спросил журналист, у которого в подписчиках более шести млн человек.

Данное сообщение было размещено журналистом в Twitter во время новостного сюжета о французском движении "Желтый жилет", которое началось как демонстрация против повышения цен на топливо в ноябре, но с тех пор переросло в более широкую антиправительственную оппозицию.

Турецкие чиновники истолковали комментарии Ф.Портакала как призыв к протестам, поскольку страна страдает от высокого уровня инфляции.

Президент Турции неоднократно критиковал журналиста за его высказывания. В середине декабря Т.Эрдоган заявил: "Он призывает людей выйти на улицу. Знай свое место! Если вы не знаете свое место, люди преподадут вам урок".

Ранее сообщалось, что Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) принял решение оштрафовать оппозиционные телеканалы Fox TV и Halk TV на сумму около $200 тыс. и $15 тыс. соответственно, обвинив их в призывах к уличным протестам и разжигании ненависти в ходе программ.

Помимо штрафа, RTUK запретил выпуск в течение трех ближайших дней новостные программы Fox TV, а также пяти ближайших выпусков ток-шоу на Halk TV, где прозвучали данные высказывания.

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Теги: Турция

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