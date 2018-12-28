Мальчик 40 минут под снегом дожидался спасателей после схода лавины в Альпах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - 12-летний мальчик выжил, попав под лавину во французских Альпах и оказавшись под слоем снега, сообщает The Guardian.

Он катался за пределами трассы, и единственный из группы горнолыжников, кого задела лавина.

Все произошло на высоте 2400 метров, на место вылетел спасательный вертолет. Найти ребенка под слоем снега помогла собака

Спасатели констатируют, что спасение можно назвать чудесным - шансы человека выжить под лавиной дольше 15 минут крайне низкие. Но мальчику повезло, что под снегом остались пути для поступления воздуха.

Ребенок не просто выжил, но и не получил никаких травм.