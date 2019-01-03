В Киеве проверят полицейских на причастность к избиению авиаконструктора КБ "Антонова"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве и Киевская прокуратура открыли уголовные производства по факту избиения авиаконструктора госпредприятия "Антонов" Виктора Ковальского.

Как сообщается в четверг на сайте ГБР, инцидент произошел 26 декабря 2018 года возле станции метро "Шулявская". В СМИ обнародована информация о том, что сотрудники патрульной полиции с применением силы пытались задержать 81-летнего авиаконструктора. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что помимо ранее открытого уголовного производства об умышленном легком телесном повреждении, причиненном авиаконструктору, Киевская местная прокуратура №9 также начала уголовное производство о возможной причастности к инциденту сотрудников полиции.

В пресс-службе указали, что 27 декабря в следственный отдел Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве поступило заявление об избиении сотрудника КБ имени Антонова за якобы его причастность к мошенническим действиям при обмене валюты. По данному факту следователь полиции внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение), начато досудебное расследование.

В ходе изучения процессуальными руководителями материалов уголовного производства и допроса потерпевшего, Киевская местная прокуратура установила обстоятельства, свидетельствующие о возможной причастности к произошедшему сотрудников полиции. Таким образом, местная прокуратура дополнительно внесла в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).