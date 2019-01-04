Главные новости
В миреУкраинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха КириллаВ РоссииАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойВ РоссииПод завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибший
В мире

США не видят смысла в ДРСМД при нынешнем подходе России к его соблюдению - Помпео

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Москва не предпринимает усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но США продолжат переговоры с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы будем продолжать переговоры с ними (Россией - ИФ), чтобы попытаться убедить их вернуться к соблюдению договора или, по крайней мере, взять на себя обязательства по соблюдению договора. Но в этом нет смысла. Бессмысленно, чтобы только одна из сторон договора, соблюдающая его условия, оставалась в его рамках", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Осталось 30 дней до крайнего срока, который установили. Но, к сожалению, русские более не прилагают никаких усилий для соблюдения договора", - отметил он.

4 декабря 2018 года М.Помпео заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора.

Ранее США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". Москва настаивала, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

Кроме того, РФ считает нарушением ДРСМД развертывание США универсальных пусковых установок МK-41 на территории Румынии и Польши.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
В мире
Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха КириллаУкраинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла
По словам Владимира Легойды, таможенники говорят о несоблюдении формальностейПодробнее
 Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврамиВласти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами
Ранее в Минкультуры Украины сообщали, что УПЦ получила нижнюю часть обеих обителей в аренду на 50 летПодробнее
 Задержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехом
Его брат рассказал СМИ, что Пол Уилан находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу, и высказал уверенность в его невиновностиПодробнее
 Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в ТокиоВодитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио
В результате инцидента девять человек получили травмы, полиция задержала виновника происшествия, который объяснил свой поступок протестом против смертной казни в ЯпонииПодробнее
МЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в МагнитогорскеМЧС сообщило о двоих погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске
Ранее региональные власти сообщали о трех жертвахПодробнее
 Си Цзиньпин заявил о стремлении к прогрессу в отношениях между Китаем и РоссиейСи Цзиньпин заявил о стремлении к прогрессу в отношениях между Китаем и Россией
Китайский председатель поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годомПодробнее
 Американский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"Американский сенатор рассказал о перспективах выхода из "шатдауна"
Республиканец Линдси Грэм оптимистичен в отношении сделки Трампа и законодателейПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Символ Нового года, модель человеческого носа в марсианском климате и самодвижущаяся арктическая платформа "Северный полюс"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха КириллаВ РоссииАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойВ РоссииПод завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибшийВ РоссииИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовМоскваСиноптики предупредили москвичей о похолодании с субботыВ миреВласти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами

США не видят смысла в ДРСМД при нынешнем подходе России к его соблюдению - Помпео

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до трех баллов

США выводят войска из Сирии, но продолжат борьбу против ИГ - Помпео

США добиваются, чтобы с задержанным в РФ Полом Уиланом обращались достойно

Преемником Мэттиса во главе Пентагона Трамп видит экс-сенатора-демократа Уэбба - СМИ

Три станции "фиолетовой ветки" московского метро закрываются на пять дней

СКР проверяет обстоятельства частичного обрушения здания в Новочеркасске

Жертвами автоаварии в Свердловской области стали четверо, в том числе двое детей

Демократ Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей США

Польская православная церковь отказалась признать новую на Украине

Стена нежилого дома обрушилась в Новочеркасске

Что произошло за день: четверг, 3 января

Завершение спасательной операции в Магнитогорске, экстрадиция экс-министра финансов Подмосковья из Франции и первая в истории посадка зонда на обратной стороне Луны Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');