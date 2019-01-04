США не видят смысла в ДРСМД при нынешнем подходе России к его соблюдению - Помпео

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Москва не предпринимает усилий для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но США продолжат переговоры с Россией, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы будем продолжать переговоры с ними (Россией - ИФ), чтобы попытаться убедить их вернуться к соблюдению договора или, по крайней мере, взять на себя обязательства по соблюдению договора. Но в этом нет смысла. Бессмысленно, чтобы только одна из сторон договора, соблюдающая его условия, оставалась в его рамках", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Осталось 30 дней до крайнего срока, который установили. Но, к сожалению, русские более не прилагают никаких усилий для соблюдения договора", - отметил он.

4 декабря 2018 года М.Помпео заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора.

Ранее США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". Москва настаивала, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

Кроме того, РФ считает нарушением ДРСМД развертывание США универсальных пусковых установок МK-41 на территории Румынии и Польши.



