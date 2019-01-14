Консультации РФ и США по ДРСМД состоятся 15 января в Женеве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоятся во вторник в Женеве, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, завтра в межведомственном формате в Женеве состоятся консультации по тематике ДРСМД", - сказал Рябков журналистам в понедельник в Женеве.

Он отметил, что его визави на консультациях будет первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Это наша первая личная очная встреча", - сказал замминистра.