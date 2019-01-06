Боевики в Сирии продолжают обстрелы населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Сирии, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара и Эль-Хакура провинции Латакия, а также западной и юго-западной (дважды) окраин города Алеппо", - сообщил на брифинге в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.