Посол в КНР отметил, что энергетика остается основной сферой торговли России с Китаем

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, но это не должно вызывать беспокойства, заявил "Интерфаксу" посол России в КНР Андрей Денисов.

"Энергетика... в обозримой перспективе будет основным драйвером нашего с Китаем экономического сотрудничества. Эту ситуацию не изменить в одночасье, но и алармистских настроений по этому поводу быть тоже не должно. Необходимо использовать имеющиеся преимущества, извлекать из них пользу и одновременно работать по другим направлениям", - подчеркнул дипломат.

Он сообщил, что "Россия в 2018 году упрочила свои позиции в качестве крупнейшего экспортера сырой нефти в КНР".

За девять месяцев суммарные объемы поставок российской нефти в Китай увеличились на 12,5% до 50,5 млн т. Наращивание объемов было обеспечено, в том числе, за счет запуска с 1 января второй нитки российско-китайского нефтепровода "Сковородино - Мохэ", в результате чего его пропускная способность удвоилась и достигла 30 млн т в год.

Одним из наиболее успешных совместных проектов Денисов назвал строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) - проект "Ямал СПГ", в котором 29,9% принадлежит китайским компаниям.

На конец 2019 года запланирован пуск российско-китайского магистрального газопровода по "восточному" маршруту. С учетом проектной мощности в 38 млрд кубометров он может дать существенную прибавку стоимостному показателю нашей торговли с Китаем.

В планах - рассмотрение вопросов поставок газа в Китай с Дальнего Востока России, из Арктики, отметил он.

Денисов сказал, что по итогам посещения им стройки на Ямале "хотел бы отдельно отметить высокие технологии, которые там применяются, не будет ошибкой назвать его проектом XXII, а не XXI века".

По его словам, "это свойственно всему комплексу энергетического сотрудничества России и Китая - и в угольной промышленности, и в электроэнергетике, не говоря уже об атомном секторе, где мы успешно продолжаем наполнять нашу кооперацию с Китаем новыми долгосрочными контрактами".

Помимо эффективного развития энергетического сотрудничества происходят изменения и в структуре российско-китайской торговли.

Так, отметил посол, уверенно растут поставки в Китай российской сельскохозяйственной и пищевой продукции - с января по октябрь объем взаимной торговли сельхозпродукцией вырос более чем на 28% и составил $3,5 млрд.

Он сообщил, что расширяется номенклатура продовольственных товаров, поставляемых в Китай из России, почти 60% из которых занимают рыба и морепродукты. Со следующего года должны начаться поставки в Китай отечественной молочной продукции и замороженного мяса птицы.

Активно развивается электронная торговля. По оценкам экспертов, в текущем году ее объем может превысить $4 млрд.

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru.