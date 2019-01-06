ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде привело к гибели шести человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и около пятидесяти пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде, сообщает в воскресенье газета Bangkok Post.

"Шестеро погибли - четыре женщины, мужчина и младенец и еще около пятидесяти человек получили ранения в ДТП с двухэтажным туристическим автобусом, который следовал из района Паном Прай в Бангкок. Автобус перевернулся в воскресенье рано утром в районе Кхлонг-Луанг", - пишет издание.

Как отмечает газета, авария произошла во время дождя. Водитель внезапно затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и вылетел в кювет. Автобус принадлежал туристической компании Prayad.

"Пострадавшие были отправлены в госпитали, - сообщает издание. - Полиция разыскивает водителя, который мог быть среди пострадавших, для допроса".

Российское посольство в Таиланде сообщило на своей странице в фейсбуке, что, по предварительным данным, россиян в перевернувшемся автобусе не было.