Мэр Таллина предложил объявить Рождество государственным праздником

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мэр Таллинна Таави Аас (Taavi Aas) предложил отмечать православное Рождество как государственный праздник.

В поздравлении по случаю отмечаемого в воскресенье сочельника по Юлианскому календарю, он отметил, что "7 января - первый день Рождества по православному календарю должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно", сообщила пресс-служба мэрии.

Городской голова подчеркнул, что "православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллинне, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей".

По его мнению, Рождество как государственный праздник будет содействовать и росту экономики, так как "празднику сопутствует рост потребления, оказывающий. в свою очередь, положительное воздействие на экономику".

Мэр города выразил надежду, что уже в будущем году удастся отметить праздник в выходной день и пожелал всем православным счастливого Рождества.