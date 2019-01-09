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Лидеры демократов в Конгрессе США раскритиковали Трампа после его обращения к нации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер в своем совместном выступлении раскритиковали президента США сразу после его обращения к нации по поводу необходимости строительства пограничной стены с Мексикой.

"К сожалению, многое из того, что мы слышали от президента Трампа на протяжении всего этого бессмысленного "шатдауна", было полно дезинформации и даже злобы. Президент выбрал страх. Мы хотим начать с фактов", - заявила Пелоси."

По ее словам, факты заключаются в том, что Д.Трамп должен прекратить "держать американский народ в заложниках, должен прекратить создавать кризис и должен вновь открыть правительство".

Между тем, Шумер раскритиковал Трампа за то, что тот использовал овальный кабинет в качестве фона для обращения к нации по вопросу строительства пограничной стены.

"Большинство президентов использовали обращения из Овального кабинета в благородных целях. Этот президент просто использовал фон Овального кабинета для создания кризиса, разжигания страха и отвлечения внимания от беспорядков в его администрации", - сказал он.

Шумер добавил, что демократы и республиканцы согласны с необходимостью обеспечения безопасности границ.

Но, подчеркнул он, "символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не 30-футовая стена".

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Теги: США, Дональд Трамп, Мексика

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