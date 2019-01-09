Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии в сенате США высказались против законопроекта о новых санкциях против Сирии, сообщает в среду агентство Bloomberg.

На голосовании, которое должно было определить, продолжать ли рассмотрение законопроекта, "за" высказались 56 сенаторов при необходимых 60 голосах.

Законопроект был представлен республиканцем Марко Рубио и получил поддержку лидера большинства в сенате Митча Макконнела. Он предусматривал ограничительные меры в адрес организаций, ведущих бизнес с правительством Сирии.

Агентство отмечает, что ключевые представители Демократической партии заявили об отказе поддерживать любые законопроекты, которые не связаны с возобновлением работы госучреждений, не работающих с 22 декабря из-за "шатдауна". Голосование по законопроекту о санкциях было призвано продемонстрировать единство демократов по этому вопросу.

В конце декабря демократы и республиканцы не смогли согласовать стоимость проекта стены на границе США и Мексики, из-за этих разногласий не был принят законопроект о бюджете.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что в настоящее время на границе США с Мексикой ситуация представляет собой гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. Он заявил, что ответственность за такое положение лежит на конгрессе США, который не соглашается на финансирование системы безопасности на южной границе США в сумме $5,7 млрд.