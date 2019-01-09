Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сложившаяся в настоящее время на границе США с Мексикой ситуация представляет собой гуманитарный кризис и кризис в области безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

"На наших южных границах ситуация превратилась в гуманитарный кризис, кризис в области обеспечения безопасности", - сказал Д.Трамп в видеообращении к нации.

По его словам, это связано с притоком тысяч нелегальных мигрантов, которые власти не в состоянии выслать обратно.

Д.Трамп отметил, что нелегальная миграция является главным источником поступления в США наркотиков, значительная часть тяжких преступлений совершается нелегальными мигрантами.

Он заявил, что ответственность за такое положение лежит на конгрессе США, который не соглашается на финансирование системы безопасности на южной границе США в сумме $5,7 млрд.