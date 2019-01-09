Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Багдад

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в Багдаде, сообщает в среду газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В Багдаде Помпео проводит встречу со спикером парламента, сообщает газета со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Арва Ибрагим, в свою очередь, сообщает, что Помпео в ходе своего необъявленного визита в Багдад планирует встретиться с иракскими политиками, в том числе с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.

В начале января госдеп США сообщал, что Помпео 8-15 января посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

Издание Politico также сообщало, что Помпео может посетить Ирак. Так, о его возможном визите в Багдад в декабре сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Госдеп мог не публиковать информацию о предстоящим визите Помпео в Ирак из соображений безопасности, отмечает Politico.