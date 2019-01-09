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Дамаск возобновил контакты с курдами в связи с турецкой угрозой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил, что Дамаск на фоне угроз Турции в адрес сирийских курдов вновь начал диалог с ними.

"Мы возобновили контакты с курдскими группами в связи с турецкой интервенцией. Альтернативе диалогу с курдами нет", - сказал Мекдад в среду журналистам.

При этом он выразил оптимизм по поводу перспектив диалога с курдами. Упомянув неудачу предыдущих контактов по этой линии, Мекдад, отметил, что последние заявления курдов являются положительным сигналом. По его словам, ранее курды признали, что являются частью Сирии.

Замглавы МИД добавил, что нынешние условия благоприятствуют возвращению курдов под юрисдикцию Дамаска.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова к уничтожению всех террористических структур в Сирии. "Для Турции нет разницы между YPG (курдские "Отряды народной самообороны" - ИФ), PYD (курдская партия "Демократический союз" - ИФ), PПK (Рабочая партия Курдистана - ИФ) и ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России - ИФ)", - сказал Эрдоган.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, говоря об условиях вывода американских войск из Сирии, указал на необходимость полного уничтожения боевиков ИГ и обеспечения защиты курдов, поддерживавшихся Вашингтоном в борьбе с ИГ, но которых в Анкаре считают террористами. Высказывания Болтона в отношении ситуации с сирийскими курдами вызвали критику в Анкаре.

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Теги: Сирия, курды, Турция

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