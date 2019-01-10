Возвращение грузовика Dragon с МКС отложено из-за непогоды в Тихом океане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Запланированная на четверг расстыковка американского грузового космического корабля Dragon с Международной космической станцией и его приводнение отложены, по меньшей мере, на три дня в связи с неблагоприятными погодными условиями в Тихом океане, сообщило НАСА.

"Все приготовления к отбытию корабля приостановлены, руководители полета ждут благоприятной погоды в районе приводнения Dragon", - говорится в сообщении.

"Грузовик" должен был покинуть МКС в четверг утром, однако руководители полета в последний момент приняли решение отложить его отстыковку.

"В качестве резервной даты возвращения корабля Dragon на Землю руководители рассматривают воскресенье, 13 января", - отмечается в сообщении НАСА.

Космический грузовой корабль Dragon должен доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС. Район приводнения корабля в Тихом океане расположен вблизи штата Калифорния.