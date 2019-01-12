Дорогу из Грузии в РФ открыли для всех видов автотранспорта

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, которое с 8 января было запрещено для большегрузов из-за снегопада и опасности схода лавин, восстановлено для всех видов транспорта.

Как сообщает департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, в результате очистительных работ на автомагистрали возобновлен проезд и автотранспорта с прицепами и полуприцепами.

При этом отмечается, что на участке Гудаури-Коби движение должно осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели. "Машины с прицепами и полуприцепами и автобусы вместимостью свыше 30 мест должны передвигаться в тоннелях односторонне", - говорится в сообщении.

Движение в этом режиме осуществляется под надзором и при координации патрульной полиции, предупреждает департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.