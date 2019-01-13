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Почти 20 горняков погибли в Китае в результате аварии на угольной шахте

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В результате обрушения перекрытия в забое угольной шахты в уезде Шэньму китайской провинции Шэньси погибли 19 человек, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Авария произошла во второй половине дня в субботу, когда в забое находились 87 человек. Благодаря принятым мерам, 66 шахтеров удалось поднять на поверхность. Пока подтверждена гибель 19 человек из 21 оказавшегося под завалами. За жизнь еще двоих ведут борьбу команды спасателей.

На место аварии прибыли представители уездного и провинциального руководства, которые организуют работы по устранению последствий аварии.

Причины обрушения перекрытия устанавливаются, начато расследование.

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Теги: Китай

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